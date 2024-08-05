ماذا في أسرار الصحف؟

النهار

تسارعت أمس وتيرة المغادرة في مطار بيروت الدولي من لبنانيين يمضون إجازاتهم خوفاً من تعطل حركة الطيران بعد نشر توقعات عن امكان حصول ردّ ايراني صباح اليوم الاثنين.

زادت إتصالات السفارة الأميركية برعايا بلادها في لبنان منسوب الخوف من نشوب الحرب إذ عادة ما كانت تكتفي برسائل الكترونية من دون الاتصال المباشر بكل منهم والطلب اليهم الابتعاد عن الجنوب ومناطق بقاعية وتحديد اماكن تواجدهم بشكل دقيق.

سجل في بكركي حضور لافت لرئيس الحكومة الأسبق حسان دياب الذي نادراً ما يشارك في مناسبات رسمية وعامة.

لوحظ أن رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية جلس بقرب النائب جبران باسيل والتقط الصور مع منافسه الآخر قائد الجيش خلال قداس التطويب في بكركي.

قال ناشط في “تيار المستقبل” إن زيارة بهاء الحريري الى لبنان أفادت التيار الأزرق ورئيسه لأنها أثبتت لمن يعنيهم الأمر أن لا بديل من الرئيس سعد الحريري وأن كل الرهانات البديلة قد سقطت.

يقول نائب بقاعي ان اقتراح انشاء محافظة جديدة للبقاع الغربي وراشيا قد يكون سقط في مهده اذ ليس له من مبرر واضح ولا يبنى على دراسة جدوى انمائية واجتماعية ولم تناقش الفكرة مع نواب المنطقة على الأقل قبل الاعلان عنها، اضف الى ذلك انها تتطلب تنظيما كبيرا تعجز عنه حاليا الدولة التي لم تطبق قانون انشاء محافظة جبيل وكسروان حتى الساعة.

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الأنباء

اجراءات احترازية ملموسة في العديد من الهيئات الخارجية وبعضها بعيداً من الإعلام.

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الديار

وصل وفد امني اميركي الى ايران بوساطة عمانية لمحاولة التهدئة وفي الوقت ذاته لتحذير القادة الايرانيين من الانخراط بحرب كبرى يسعى لها رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو مدعوما من اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة الاميركية. وهذا الامر كشفه مصدر رفيع في المجلس الاعلى للامن القومي الايراني لوسائل الاعلام.