"الرئاسة معلقة عند التعطيل الكامل"... مارك ضو: بدعة الحوار اداة للتمويه واضاعة الوقت

و قال ضو خلال برنامج الحدث مع جوزفين ديب ان الكتل النيابية قدمت مبادرات "الا كتلتي حزب الله وحركة امل"، مضيفاً : "هما من يفرطان النصاب ولا يفاوضان على رئيس الجمهورية ونحن نقول ان لا فرض للرئيس وهناك حاجة للشرعية ان كان في الحرب او بعدها وعلى حزب الله ان يعي لهذا الموضوع بسرعة ".

كما اعتبر ضو ان " بدعة الحوار ليست الا اداة للتمويه واضاعة الوقت للتهرب من عقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس فمسألة الرئاسة معلقة عند التعطيل الكامل ".

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