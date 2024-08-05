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محليات

"الرئاسة معلقة عند التعطيل الكامل"... مارك ضو: بدعة الحوار اداة للتمويه واضاعة الوقت

2024-08-05 | 06:17
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&quot;الرئاسة معلقة عند التعطيل الكامل&quot;... مارك ضو: بدعة الحوار اداة للتمويه واضاعة الوقت
"الرئاسة معلقة عند التعطيل الكامل"... مارك ضو: بدعة الحوار اداة للتمويه واضاعة الوقت

رأى النائب مارك ضو ان "هدف الاسرائيليين اليوم ان لا يكون هناك قدرة هجومية لحزب الله كي لا يستطيع الحزب القيام بهجوم بري في الجليل"، مضيفاً ان كل الحديث اليوم يتعلق بضمانات حول هذا الامر "اي ظواهر مسلحة وانفاق " وهذا التفصيل الذي سمعناه في واشنطن .

و قال ضو خلال برنامج الحدث مع جوزفين ديب ان الكتل النيابية قدمت مبادرات "الا كتلتي حزب الله وحركة امل"، مضيفاً : "هما من يفرطان النصاب ولا يفاوضان على رئيس الجمهورية ونحن نقول ان لا فرض للرئيس وهناك حاجة للشرعية ان كان في الحرب او بعدها وعلى حزب الله ان يعي لهذا الموضوع بسرعة ".

كما اعتبر ضو ان " بدعة الحوار ليست الا اداة للتمويه واضاعة الوقت للتهرب من عقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس فمسألة الرئاسة معلقة عند التعطيل الكامل ".

لمتابعة الحلقة كاملة :


"الرئاسة معلقة عند التعطيل الكامل"... مارك ضو: بدعة الحوار اداة للتمويه واضاعة الوقت

محليات

مارك ضو

مجلس النواب

جنوب لبنان

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