من مطار بيروت.. مراسل الجديد يواكب حركة المسافرين

أفادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان، بانه" توافرت معلومات لمكتب طرابلس في أمن الدولة حول عمليّة تجري، لبيع عقار يقدّر بملايين الدولارات بطريقة التزوير بهويّة مزوّرة. وقد تبيّن بعد المتابعة الحثيثة للموضوع أنّ (د. ع. ر.) قام بتزوير هويّة وإخراج قيد لصاحب العقار وقام بالاستحصال على سند بدل عن ضائع، وعرض بيع العقار، وقد اتّفق مع الشاري الذي لم يكن يعرف بالتزوير".
صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من ظهر يوم الاثنين 05-08-2024 موقع رأس الناقورة البحري بالقذائف المدفعية الثقيلة"