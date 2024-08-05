تفاصيل المشهد الجنوبي مع مراسل الجديد

أفادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان، بانه" توافرت معلومات لمكتب طرابلس في أمن الدولة حول عمليّة تجري، لبيع عقار يقدّر بملايين الدولارات بطريقة التزوير بهويّة مزوّرة. وقد تبيّن بعد المتابعة الحثيثة للموضوع أنّ (د. ع. ر.) قام بتزوير هويّة وإخراج قيد لصاحب العقار وقام بالاستحصال على سند بدل عن ضائع، وعرض بيع العقار، وقد اتّفق مع الشاري الذي لم يكن يعرف بالتزوير".