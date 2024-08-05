حاول بيع عقار بملايين الدولارات.. توقيف مزور في دائرة عدل طرابلس

واوضحت انه "بعد قيام أمن الدولة بالاستقصاءات المطلوبة، تمكّنت من تحديد هويّة الشخص المزوّر، وتمّت متابعته ورصده إلى حين حضوره إلى دائرة عدل طرابلس لإجراء عمليّة تفويض بالهويّة المزوّرة"، مشيرة الى انه "تمّ إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود، واقتيد إلى التحقيق، وتمّ ضبط الهويّة وجميع المستندات المزوّرة التي كانت بحوزته، وتبيّن أنّ الموقوف مطلوب بموجب مذكّرة إلقاء قبض من الهيئة الاتّهاميّة في جبل لبنان بجرم تزويرٍ أيضاً، وهناك بحقّه خلاصة حكم تقضي بسجنه ١٠ سنوات صادرة عن جنايات جبل لبنان بجرم تزوير، وخلاصة حكمٍ تقضي بحبسه ٦ سنوات أيضاً صادرة عن المحكمة العسكريّة بتهمة ترويج المخدرات ، وتبين أنّ لديه ملفّاً حاليّاً بتهمة تزوير ومحاولة بيع عقار آخر في جبل لبنان لدى تحرّي الشمال، من دون معرفة هويّته، وبعد توقيفه من أمن الدولة تمّت معرفة هويّته الحقيقيّة وأُجري المقتضى القانونيّ بحقّه".