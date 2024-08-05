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محليات

بو حبيب بحث التطورات الأخيرة في المنطقة مع بلاسخارت

2024-08-05 | 09:02
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بو حبيب بحث التطورات الأخيرة في المنطقة مع بلاسخارت
بو حبيب بحث التطورات الأخيرة في المنطقة مع بلاسخارت

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت وتباحث معها في تطورات الأوضاع الأخيرة والتصعيد الاسرائيلي الخطير بعد إستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وشدد الوزير على ضرورة أن تكثف الأمم المتحدة جهودها لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان وتجنّيب المنطقة الانزلاق في دوامة ردود انتقامية قد يؤدي خروجها عن السيطرة الى إندلاع حرب إقليمية شاملة. كما كرر الوزير بو حبيب تمسك لبنان بالتطبيق الشامل والكامل للقرار ١٧٠١ باعتباره الحل الوحيد لعودة الهدوء الى جنوب لبنان.

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