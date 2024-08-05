الأيام والليالي والميدان تعبت من وضعية التأهب.. مقدمة نشرة الأخبار المسائية

كانت منطقة الشرق الاوسط تسمع عن الصفيح الساخن وبرميل البارود, واليوم جلست عليه فالأيام والليالي والميدان تعبت من وضعية التأهب , والجيوش استنفرت من دون مواعيد , والمنصات الصاوخية استقرت عند مرحلة الانطلاق مع وقف التنفيذ. اصيب العالم بعطب الحرب القادمة فكانت أولى الانهيارات في الاسهم المالية التي أصابتها سهام الشرق الاوسط فأردتها بخسارات هزت هيبة وول ستريت، ونالت من قيمة نازداك، ولطخت سمعة بورصة اليابان التي انخفضت الى ادنى مستوى لها منذ 1987 أطلق على هذا النهار وصمة الإثنين الأسود الذي بدأت تداعياته من قلق اميركي حول البطالة والوظائف، ثم جاء قلق الحرب ليدمر اسهم الاسواق ويترك في ميدانها وايامها ولياليها خسائر مالية تم تسطيرها باللون الاحمر وكانت الاسهم السياسية والعسكرية اكثر توترا عندما سارت على " وول ستريت" حربي غامض المعالم والتوقعات ، حيث عاشت اسرائيل على سهمين إثنين الاول يدفع نحو انطلاق الصواريخ باتجاهها والثاني يبقيها على قلق وكأن الحرب تحتها...