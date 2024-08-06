"بعض السفارات لا تكتفي ببيانات التحذير".. ماذا في أسرار صحف اليوم؟

النهار

علق خبير سياسي على كلام الناطق باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بأن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا طارئاً يوم الأربعاء بناءً على طلب طهران لمناقشة مقتل هنية والرد الإيراني. وقال “لا يعني ذلك ان الرد مؤجل حكماً الى ما بعد الاربعاء”.

أعدت شركات كثيرة خطة طوارىء للعاملين فيها من دون امكان توقع التطورات الممكنة رغم اتصالات يجريها الاداريون بمسؤولين سياسيين وامنيين للوقوف على ارائهم.

عُلم أن مرجعاً سياسياً بات على وشك لقاء أمين عام حزب بارز بعد قطيعة طويلة، عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك

يتخوف لبنانيون يتركون منازلهم خوفا من وقوع حرب بين اسرائيل و”حزب الله”، من تعرض املاكهم للسرقات خصوصا في ظل تزايد اعداد النازحين السوريين الذين هربوا من القرى المحاذية للشريط الحدودي الى قرى جنوبية واخرى بقاعية صارت تعج بالنازحين.

يسجل تقارب مستجد بين “القوات اللبنانية” والنائب أديب عبد المسيح الذي حضر امس قداس القوات لذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

قال خبير عسكري ان ضرب مرفأ الحديدة في اليمن يعطي درساً ايران لمراجعة حساباتها لأنها فقدت اهم ذراع لها، وفقدت ذراع الحوثيين في البحر الأحمر الذي يعرقل حركة الملاحة العالمية.

لوحظ ان الناشط في اوساط اهالي ضحايا انفجار المرفأ وليام نون وجه مجدداً اتهاماً مباشراً لـ”حزب الله” بعرقلة التحقيق القضائي وذكّر بزيارة رئيس وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا قصر العدل لتوجيه رسالة تهديد مباشرة الى القضاة.

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اللواء

أدى الأولمبياد في باريس إلى انتعاش ملحوظ في سعر صرف اليورو، خلافاً لوضع العملات العالمية الأخرى..

انتقد سفير دولة عربية بعيدة، الأداء الحاصل، في أكثر من ملف، بما في ذلك ما يجري على جبهات الحرب..

بعض السفراء يسعى لتسقُّط معلومات، تبدو شحيحة في هذه المرحلة، حول مسار الضربات والمواجهات وحدود استمرارها بمعزل عن التوقيت!

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البناء

قال مصدر دبلوماسي رفيع إن زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو إلى طهران جاءت على خلفية التقارير التي كانت بحوزة موسكو عن خطط للتصعيد الكبير في المنطقة تم إقرارها خلال زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن وكشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقام ببحثها مع الرئيس السوري بشار الأسد، وقد سبقت الاغتيالات الإسرائيلية في بيروت وطهران وحادثة تفجير مجدل شمس. ولم يستبعد المصدر أن يبحث شويغو اهتمام موسكو بالتنسيق مع طهران لمواجهة الاحتمالات المقبلة بما فيها تلبية طلب إيران الحصول على طائرات حديثة ووسائط حديثة للدفاع الجويّ.

قال مسؤول فلسطيني بارز معنيّ بملف التفاوض إن كل ما يجري تداوله عن مساعٍ تفاوضيّة متسارعة لا يستند إلى أي وقائع جدّية في اقتراب الموقف الإسرائيلي من طلبات المقاومة بل بالضغط على المقاومة التي تمّ اغتيال أبرز قادتها لتقدّم هي التنازلات، تحت شعار تجنيب المنطقة جولة تصعيد وتوظيف الطرف الفلسطيني في الطلب إلى إيران وحزب الله لتخفيض سقوف الردود تحت العنوان ذاته، بما يعني أن الوساطات تهدف لمنح بنيامين نتنياهو ربحاً كاملاً بعد منحه الضوء الأخضر للاغتيالات بذريعة الدفاع عن النفس ومطالبة المعتدى عليهم بالتنازل تحت شعار ضبط النفس ومنع التصعيد.

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الأنباء

بعض السفارات لا تكتفي ببيانات التحذير وتتواصل شخصياً مع رعاياها المتواجدين في لبنان.