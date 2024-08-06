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محليات

وزارة الطاقة والمياه: لا إجراءات تقييد في محطات الوقود

2024-08-06 | 03:09
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وزارة الطاقة والمياه: لا إجراءات تقييد في محطات الوقود
وزارة الطاقة والمياه: لا إجراءات تقييد في محطات الوقود

نفى المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه صدور أي بيان عنه، يشير الى اجراءات تقييد ستحصل في الايام المقبلة حول ساعات فتح محطات الوقود، وكمية الليترات التي يمكن شراؤها لكل سيارة.

مستغرباً  نشر مثل هذه الأخبار التي لا تخدم سوى مصالح العدو الصهيوني وأصحاب النفوس الرخيصة في الداخل اللبناني ، واعتبر  ان إطلاق هكذ شائعات لا يهدف إلا إلى إضعاف ثقة المواطن اللبناني بدولته، هذه الثقة التي تسعى وزارة الطاقة جاهدة إلى إعادة ترسيخها ، واذ تطمئن  المواطن اللبناني بأن جميع المشتقات النفطية متوفرة في السوق اللبناني بالجودة المعهودة ، وبالأسعار الرسمية، والكميات اللازمة، مهيبًا بالمعنيين توخي الحذر عند نشر هكذا أخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية للتأكد قبل النشر
وزارة الطاقة والمياه: لا إجراءات تقييد في محطات الوقود

محليات

محطات الوقود

لبنان

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