وزارة الطاقة والمياه: لا إجراءات تقييد في محطات الوقود

مستغرباً نشر مثل هذه الأخبار التي لا تخدم سوى مصالح العدو الصهيوني وأصحاب النفوس الرخيصة في الداخل اللبناني ، واعتبر ان إطلاق هكذ شائعات لا يهدف إلا إلى إضعاف ثقة المواطن اللبناني بدولته، هذه الثقة التي تسعى وزارة الطاقة جاهدة إلى إعادة ترسيخها ، واذ تطمئن المواطن اللبناني بأن جميع المشتقات النفطية متوفرة في السوق اللبناني بالجودة المعهودة ، وبالأسعار الرسمية، والكميات اللازمة، مهيبًا بالمعنيين توخي الحذر عند نشر هكذا أخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية للتأكد قبل النشر