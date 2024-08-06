ميقاتي: سلسلة الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية التي اجريتها ساعدت في تكوين القناعة لدى اصدقاء لبنان بضرورة الضغط على اسرائيل لعدم الانزلاق بالاوضاع الى ما لا يمكن توقع نتائجه وتداعياته