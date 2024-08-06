مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: الغارة التي استهدفت أطراف العديسة - رب الثلاثين أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وجرح آخر

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة: الغارة التي استهدفت بلدة حولا أدت في حصيلة اولية إلى استشهاد شخص ولا تزال فرق الاسعاف تواصل عملها في رفع الأنقاض