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حزب الله ينعي الشهيد حسين علي ياسين
2024-08-06 | 09:03
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حزب الله ينعي الشهيد حسين علي ياسين
صدر عن حزب الله البيان التالي:
"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي ياسين "كرار" مواليد عام 1993 من بلدة السلطانية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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