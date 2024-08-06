حزب الله ينعي الشهيد حسين علي ياسين

صدر عن حزب الله البيان التالي:



"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي ياسين "كرار" مواليد عام 1993 من بلدة السلطانية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".