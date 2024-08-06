الجيش الإسرائيلي: في أعقاب التقرير الذي صدر في وقت سابق اليوم بشأن سقوط طائرة معادية على الطريق رقم 4 جنوب نهاريا أشار التحقيق الأولي إلى أن صاروخاً إعتراضياً أخطأ الهدف وضرب الأرض مما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين والحادث قيد المراجعة