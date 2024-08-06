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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارة على بلدة عيتا الشعب
2024-08-06 | 10:04
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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارة على بلدة عيتا الشعب
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الطيران
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