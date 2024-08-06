نصرالله: إذا هزمت المقاومة في غزة ستنتقل "إسرائيل" إلى مستوى خطير والمخاطر ستكون على كل دول المنطقة

حسين أيوب لـ وهلق شو: أكثر شخص يشعر بالسعادة اليوم تجاه المشهد الأميركي هو نتنياهو والجهوزية عند المقاومة سواء في غزة أو في لبنان ستكون أعلى من أي وقت مضى لأن هناك إحتمال أن تكرر "إسرائيل" مشهد المواصي أو عمليات الإغتيالات في لبنان