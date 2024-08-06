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نصرالله: إيران ملزمة بأن تقاتل بعد إغتيال الشهيد هنية في طهران لكن ليس مطلوباً منها أن تدخل قتالاً دائماً
2024-08-06 | 11:23
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نصرالله: إيران ملزمة بأن تقاتل بعد إغتيال الشهيد هنية في طهران لكن ليس مطلوباً منها أن تدخل قتالاً دائماً
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نصرالله: إيران ملزمة بأن تقاتل بعد إغتيال الشهيد هنية في طهران لكن ليس مطلوباً منها أن تدخل قتالاً دائماً
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