نصرالله: أدعو الشعب اللبناني إلى إدراك حجم المخاطر القائمة ولا يجب على أحد الخوف من إنتصار المقاومة

نصرالله: جبهة الإسناد اللبنانية ستعود الى ما كانت عليه قبل إستشهاد الحاج فؤاد وسنعاود إبتداء من الغد الإسناد بغزة وما ستقوم به المقاومة على الجبهة الجنوبية ليست رداً على غستشهاد الحاج فؤاد