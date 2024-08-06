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محليات

نصر الله: مقدّرات العدو في الشمال يمكن استهدافها في نصف ساعة .. ردنا آت وسيكون قوياً ومؤثراً

2024-08-06 | 11:58
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نصر الله: مقدّرات العدو في الشمال يمكن استهدافها في نصف ساعة .. ردنا آت وسيكون قوياً ومؤثراً
نصر الله: مقدّرات العدو في الشمال يمكن استهدافها في نصف ساعة .. ردنا آت وسيكون قوياً ومؤثراً

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان " على البعض في لبنان فهم حجم مخاطر ما يجري في المنطقة وهم يعربون عن خوفهم إذا انتصرت المقاومة في المعركة وأنا أقول لهم عليكم الخوف من انتصار العدو ".

واضاف في كلمته بذكرى اسبوع الشهيد فؤاد شكر في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبيةً: " من لا يؤيدنا في لبنان نطلب منه ألا يطعن المقاومة في الظهر ولا يشارك في الحرب النفسية ضدّنا".

وقال: " حزب الله وإيران واليمن ملزمون بالرد والعدو ينتظر هذا الرد ويحسب كل صيحة عليه هي الرد"، مضيفاً: "نتصرف بشجاعة وتأنٍ والانتظار "الإسرائيلي" على مدى أسبوع هو جزء من العقاب".

واضاف: " هذا الإنتظار الإسرائيلي على مدى أسبوع "على إجر وربع" هو جزءٌ من العقاب"، وقال: " أهم جدار صوت تقوم به المقاومة هو أنه بمجرد إرسال المُسيّرات تُطلق صفارات الإنذار في كيان العدو".

وشدد نصر الله على ان " ما يملك العدو من مقدّرات في الشمال يمكن استهدافها في نصف ساعة"، لافتاً الى ان " حساب العدو في الذهاب إلى حرب واسعة حساب معقّد وعندما يريد الذهاب إلى حرب لا يحتاج إلى ذريعة".

وقال: " مُسيَّراتنا ذهبت إلى شرق عكا وأحد صواريخ القبة الحديدة فشل في ملاحقة أحد الأهداف وسقط في نهاريا وحتى الآن سقط 19 جريحًا".

واضاف: " جيش العدو مُلزم أن يوضح في نهاريا لأنه ملزم برد وهؤلاء "إسرائيليين" بينما لم يعترف في مجدل شمس لأن الاستهداف كان لأهلنا العرب السوريين من الموحدين الدروز لأنه هناك في تضليل ومشروع فتنة"، لافتاً الى ان "الوفود تأتي وتضغط اليوم وبعض الاتصالات يأتي من جهات وقحة لم تستنكر قتل المدنيين والأطفال في لبنان وفلسطين".

وتابع نصر الله : "  الأميركيون يطلبون المزيد من الوقت للعمل على وقف الحرب في غزة، ولكن من يمكن أن يثق بالأميركيين المستمرين بالنفاق والكذب منذ عشرة شهور؟".

واضاف: " ردّنا آتٍ ان شاء الله وحدنا أو مع جبهة المقاومة"، مضيفاً: " هذه معركة كبيرة ودم غالٍ وعزيز واستهداف خطير لا يمكن أيًا تكن العواقب ان تمر عليها المقاومة ".

واذ شدد نصر الله على ان " العدو "الإسرائيلي" هو الذي اختار التصعيد مع لبنان وإيران"، قال: " نحن حريصون في لبنان على وطننا وأهلنا ولكن لا يُمكن أن نطالب مع أحد بأن نتصرف مع العدوان بأنه ضمن سياق المعركة القائم منذ 10 أشهر".

وقال: "ردنا آت وسيكون قويًا ومؤثرًا وفاعلًا وبيننا وبينهم الأيام والليالي والميدان".

لمتابعة كلمة السيد حسن نصر الله كاملة: 
نصر الله: مقدّرات العدو في الشمال يمكن استهدافها في نصف ساعة .. ردنا آت وسيكون قوياً ومؤثراً

محليات

نصر الله

حزب الله

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