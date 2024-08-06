بالفيديو - نصرالله: العدو يقف على "إجر وربع"!

أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن هذا الإنتظار الإسرائيلي على مدى أسبوع "على إجر وربع" هو جزءٌ من العقاب، مشدداً على إمكانية استهداف ما يملك العدو من مقدّرات في الشمال في أقل من نصف ساعة pic.twitter.com/Bb0t2m2cG7
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 6, 2024
أكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن هذا الإنتظار الإسرائيلي على مدى أسبوع "على إجر وربع" هو جزءٌ من العقاب، مشدداً على إمكانية استهداف ما يملك العدو من مقدّرات في الشمال في أقل من نصف ساعة pic.twitter.com/Bb0t2m2cG7