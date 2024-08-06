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محليات

حزب الله مهنئاً باختيار السنوار رئيساً لحماس: اختياره تأكيد أن الأهداف التي يتوخاها العدو من قتل القادة فشلت في تحقيق مبتغاها

2024-08-06 | 16:33
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حزب الله مهنئاً باختيار السنوار رئيساً لحماس: اختياره تأكيد أن الأهداف التي يتوخاها العدو من قتل القادة فشلت في تحقيق مبتغاها
حزب الله مهنئاً باختيار السنوار رئيساً لحماس: اختياره تأكيد أن الأهداف التي يتوخاها العدو من قتل القادة فشلت في تحقيق مبتغاها

أصدر حزب الله بياناً جاء فيه: "يتقدم حزب الله بالتهنئة والتبريك للأخ العزيز المجاهد الحاج يحيى السنوار وإخوانه ‏في قيادة حركة ‏حماس وعموم مجاهدي كتائب القسام باختياره وانتخابه بالإجماع ‏رئيساً للمكتب السياسي لحركة ‏حماس خلفاً للشهيد القائد إسماعيل هنية رحمه الله، ‏وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب على يديه ‏وعلى أيدي إخوانه المقاومين النصر ‏والتحرير.‏

إن اختيار الأخ يحيى السنوار من قلب قطاع غزة المحاصر، الموجود مع إخوانه ‏المجاهدين في ‏الخنادق الأمامية للمقاومة وبين أبناء شعبه تحت الركام والحصار ‏والقتل والتجويع هو تأكيد أنّ ‏الأهداف التي يتوخّاها العدو من قتل القادة والمسؤولين ‏فشلت في تحقيق مبتغاها وأنّ الراية تنتقل من ‏يد إلى يد، مضرجة بدماء الشهداء، ‏وهي رسالة قوية للعدو الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة ‏وحلفائها بأنّ حركة ‏حماس موحّدة في قرارها، صلبة في مبادئها، ثابتة في خياراتها الكبرى، عازمة ‏‏على المضي و معها سائر الفصائل الفلسطينية في طريق المقاومة و الجهاد مهما ‏بلغت التضحيات.‏

يخوض محور المقاومة معركة بطولية وتاريخية على جبهات عدة، في توقيت ‏حساس على مستوى ‏المنطقة في إطار الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم، ‏وإنّ انتخاب الرئيس الجديد للمكتب ‏السياسي لحركة حماس في هذا التوقيت الهام ‏وفي قلب المعركة يزيد أمتنا وشعوب منطقتنا إيمانًا ‏وعزيمة على توحيد الجهود ‏وإصرارًا على مواصلة الجهاد والمقاومة حتى التحرير الكامل."
 
حزب الله مهنئاً باختيار السنوار رئيساً لحماس: اختياره تأكيد أن الأهداف التي يتوخاها العدو من قتل القادة فشلت في تحقيق مبتغاها

محليات

السنوار

حزب الله

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