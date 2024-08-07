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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة: غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة جويا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وجرح أربعة آخرين
2024-08-07 | 06:50
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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة: غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة جويا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وجرح أربعة آخرين
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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة: عدد شهداء الغارة الاسرائيلية على جويا ارتفع إلى شخصين وستة جرحى
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