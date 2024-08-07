اعتداءات إسرائيلية متواصلة على لبنان.. ماذا في آخر المستجدات الميدانية؟

تعليقًا على مواقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لسكاي نيوز: "نحن نعتبر أن نصرالله يتكل على أن اسرائيل ستلتزم بقواعد الاشتباك وفي الوقت نفسه يقول إن نتنياهو أحمق ومجنون، ولا أفهم كيف يتكل على أن اسرائيل لن تتجاوز الخطوط الحمر وفي الوقت نفسه يعتبرهم مجانين، وإن كان يعتبرهم كذلك فيجب أن يعرف أن احتمال ان يكون هناك ردة فعل إسرائيلية وجر الدمار الى لبنان وارد جدًا وبالتالي نحن نعتبر ان الحسابات غير المحسوبة قد تكلّف لبنان غاليًا جدًا".