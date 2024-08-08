شبكة "CNN" عن ردّ حزب الله: مستقل.. وأسرع من إيران

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على المعلومات الاستخباراتية أن "حزب الله يبدو أنه سيهاجم إسرائيل بشكل مستقل عن إيران".

وأضاف مصدر أن "حزب الله يتحرك بشكل أسرع من إيران في تخطيطه، ويتطلع إلى مهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة".

وقال المصدر الآخر إن "حزب الله قد يتصرف دون سابق إنذار، وهو ما لا ينطبق على إيران، نظرا لقرب لبنان من إسرائيل كجار مباشر في الشمال".

وأضاف المصدر أنه "لا يوجد تنسيق واضح بين حزب الله وإيران في الوقت الحالي".

وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "تل أبيب أبلغت واشنطن قلقها من أن حزب الله قد يضرب مراكز سكانية".

وأكد المسؤولان الإسرائيليان "أبلغنا واشنطن أن حزب الله سيدفع ثمنا غير متناسب إذا أصاب هجومه مدنيين إسرائيليين".