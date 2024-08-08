الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

تمديد تعليق رحلات جوية إلى بيروت.. ماذا في التفاصيل؟

2024-08-08 | 06:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تمديد تعليق رحلات جوية إلى بيروت.. ماذا في التفاصيل؟
تمديد تعليق رحلات جوية إلى بيروت.. ماذا في التفاصيل؟

أعلنت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا"، عن تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى الأحد 11 آب ضمنًا.

 

ويأتي ذلك، في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

وكانت قد نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية عن مصدر مطلع، إشارتها إلى أنه "ليس من الواضح إذا كان حزب الله وإيران ينسقان بشأن هجوم محتمل في الوقت الحالي"، ضد إسرائيل.

وأوضح أن "حزب الله قد يتصرف دون سابق إنذار نظرا لقرب لبنان من إسرائيل وهو ما لا ينطبق على إيران"، مضيفا "حزب الله يتحرك بشكل أسرع من إيران في خططه ويتطلع إلى ضرب إسرائيل في الأيام المقبلة".

تمديد تعليق رحلات جوية إلى بيروت.. ماذا في التفاصيل؟

محليات

إير فرانس

ترانسافيا

بيروت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جوزيف باحوط يتحدّث عن أهداف الإغتيالات الإسرائيلية.. ما علاقة الرسالة الأميركية؟
سلام: مخزوننا الغذائي يكفي 5 أشهر

اقرأ ايضا في محليات

أولى عمليات الحزب لليوم: مسيرة انقضاضية على موقع المرج!
07:46

أولى عمليات الحزب لليوم: مسيرة انقضاضية على موقع المرج!

أصدرت المقاومة الاسلامية، بياناً، جاء فيه:

07:46

أولى عمليات الحزب لليوم: مسيرة انقضاضية على موقع المرج!

أصدرت المقاومة الاسلامية، بياناً، جاء فيه:

"طيران الشرق الأوسط": تعديل مواعيد بعض الرحلات للفترة الممتدة من 9 إلى 13 آب
07:38

"طيران الشرق الأوسط": تعديل مواعيد بعض الرحلات للفترة الممتدة من 9 إلى 13 آب

أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​"- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة في بيان، أنّ "رحلاتها للفترة الممتدّة من 9 إلى 13 آب 2024 ستبقى على مواعيدها، باستثناء بعض الرّحلات الّتي تمّ تعديلها، وذلك لأسباب تقنيّة تتعلّق بتوزيع المخاطر التّأمينيّة على الطائرات بين لبنان والخارج".

07:38

"طيران الشرق الأوسط": تعديل مواعيد بعض الرحلات للفترة الممتدة من 9 إلى 13 آب

أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​"- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة في بيان، أنّ "رحلاتها للفترة الممتدّة من 9 إلى 13 آب 2024 ستبقى على مواعيدها، باستثناء بعض الرّحلات الّتي تمّ تعديلها، وذلك لأسباب تقنيّة تتعلّق بتوزيع المخاطر التّأمينيّة على الطائرات بين لبنان والخارج".

تطورات جديدة جنوب لبنان.. ومراسل الجديد يواكب المشهد
Play
07:33
Play

تطورات جديدة جنوب لبنان.. ومراسل الجديد يواكب المشهد

تطورات جديدة جنوب لبنان.. ومراسل الجديد يواكب المشهد

07:33

تطورات جديدة جنوب لبنان.. ومراسل الجديد يواكب المشهد

تطورات جديدة جنوب لبنان.. ومراسل الجديد يواكب المشهد

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024