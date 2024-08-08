"طيران الشرق الأوسط": تعديل مواعيد بعض الرحلات للفترة الممتدة من 9 إلى 13 آب

أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​"- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة في بيان، أنّ "رحلاتها للفترة الممتدّة من 9 إلى 13 آب 2024 ستبقى على مواعيدها، باستثناء بعض الرّحلات الّتي تمّ تعديلها، وذلك لأسباب تقنيّة تتعلّق بتوزيع المخاطر التّأمينيّة على الطائرات بين لبنان والخارج".

وأوضحت أنّ "بالنسّبة ليوم الجمعة 9 آب 2024، الرّحلات الّتي تمّ تأخير موعد عودتها إلى بيروت، هي:



توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة



06:10 | 02:15 | بيروت - دبي | ME431



05:05 | 02:50 | بيروت - الدوحة | ME435



16:55 | 12:25 | بيروت - بغداد | ME321



صباح 10 آب 03:30 | 22:30 | بيروت - كوبنهاغن | ME226



صباح 10 آب 05:50 | 21:15 | بيروت - جدة | ME369



صباح 10 آب 08:25 | 22:00 | بيروت - لندن | ME204



*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة.



- الجمعة 9 آب 2024: الرّحلات الّتي تم ّتأخير موعد إقلاعها من بيروت:



توقيت الإقلاع المعدّل | توقيت الإقلاع السّابق | إلى - من | رقم الرّحلة



20:20 | 18:20 | كوبنهاغن - بيروت | ME225

14:25 | 09:55 | بغداد - بيروت | ME320



*جميع الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكلّ مدينة.



- السبت 10 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:



توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة



صباح 11 آب08:25 22:00 بيروت لندن ME204



صباح 11 آب 05:50 21:15 بيروت جدة ME369



صباح 11 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403



صباح 11 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443



06:10 02:15 بيروت دبي ME431



*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



- الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:



توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة



05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435



05:10 02:15 بيروت دبي ME431



06:50 07:40 بيروت لارنكا ME1272



صباح 12 آب 03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226



صباح 12 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369



صباح 12 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403



*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



- الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:



توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة



20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225



16:30 12:45 جدة بيروت ME1368



*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



- الإثنين 12 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:



توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة



05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435



06:10 02:15 بيروت دبي ME431



صباح 13 آب05:50 21:15 بيروت جدة ME369



صباح 13 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403



صباح 13 آب 11:00 22:00 بيروت لندن ME204



*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



- الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:



توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة



05:05 02:50 بيروت الدوحة ME435



06:10 02:15 بيروت دبي ME431



صباح 14 آب03:30 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226



صباح 14 آب 05:55 21:15 بيروت الكويت ME403



صباح 14 آب 05:50 21:15 بيروت جدة ME369



صباح 14 آب 05:40 20:55 بيروت الدمام ME443



صباح 14 آب 08:30 22:00 بيروت لندن ME204



*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



- الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:



توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة



20:20 18:20 كوبنهاغن بيروت ME225



*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.



يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة ".