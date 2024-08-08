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محليات

بيرم: باسيل يحاول إنهاء التيار

2024-08-08 | 09:08
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بيرم: باسيل يحاول إنهاء التيار
بيرم: باسيل يحاول إنهاء التيار

قال الكاتب السياسي ابراهيم بيرم إن "نزع سلاح حزب الله لم يظهر من السابع من أوكتوبر وهناك جهات تريد مصالحة اسرائيل"، مضيفاً أن "الحزب يريد الرد لكن رده سيكون محسوباً".

وأعرب بيرم خلال إطلالة له عبر برنامج هنا بيروت عن تفاجئه بما يحصل داخل التيار الوطني الحر، مشيراً إلى وجود من يحاول أن ينهي التيار الذي كان له قيمته السياسية، وأن يقيم تنظيم على قياسه" 
وأضاف: "من يعلم بوضع التيار الداخلي فهو يعاني ولم يعد كما كان في السابق"
كما أردف بيرم: "أتهم الوزير السابق جبران باسيل بإنهاء تحالف سياسي كان له قيمته في الشارع اللبناني كالتيار"
وعن إمكانية استقالة كنعان، قال بيرم: "هو إبن التيار وسيبقى فيه حسب تحليلي".
وعن ألان عون أشار بيرم إلى العلاقة الجيدة التي تجمعه مع الحزب، وقال "آلان ليس محوري ولا أعتقد أن الحزب سيضمه  إليه فهو ليس بوارد أن يختلف مع التيار بل أعتقد أنه يحاول البقاء على علاقة معقولة معه". 
أما عن رئاسة الجمهورية، لفت بيرم أنه "ضمن التركيبة الحالية في مجلس النواب ما حدا في يوصّل حدا". 
بيرم: باسيل يحاول إنهاء التيار

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