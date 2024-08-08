الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بعد كلامه على "الجديد"... "الكتائب" يردّ على الشيخ الخطيب

2024-08-08 | 09:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد كلامه على &quot;الجديد&quot;... &quot;الكتائب&quot; يردّ على الشيخ الخطيب
بعد كلامه على "الجديد"... "الكتائب" يردّ على الشيخ الخطيب

رد جهاز الاعلام في حزب الكتائب اللبنانية على الشيخ علي الخطيب، تعليقاً على مقابلته أمس على قناة الجديد مع الزميل ريكاردو الشدياق، بالقول:

"على سماحته أن يلعب دورا في وقف تفرد حزب الله بالقرارات واستعمال فائض القوة بوجه اللبنانيين

"لا نعلم ما وصل الى مسامع سماحته من مواقف رئيس حزب الكتائب، ولكن من الثابت والمؤكد أن الكتائب لا ولم ولن تقارب موضوع الحرب من منطلق طائفي أو فئوي أو مناطقي، إنما من منطلق وطني بحت يضع مصلحة لبنان واللبنانيين في المقدمة، بدليل تأكيد رئيس الكتائب على حق اللبناني بالحياة وعلى قيمته التي تضاهي وأكثر قيمة الآخر، اسرائيلي وغير اسرائيلي، وتأكيده ان قيمة المواطن الجنوبي تضاهي وأكثر قيمة ابن بيروت والجبل والبقاع والشمال".

"ولكن هذا ما لا يعكس فعلياً سياسة "حزب الله" الذي يربط لبنان بمصالح محور إقليمي عريض والذي سيؤدي الى خراب لبنان من دون سبب.
ونؤكد في هذا الاطار أن خطاب الكتائب ورئيسه يركز دائما على الوحدة الداخلية وعدم الانقلاب على الدستور والمؤسسات أو التلويح بالسلاح للاستقواء على فئة أخرى، كما يشدد حزب الكتائب وفي كل فرصة، على أهمية المساواة بين جميع اللبنانيين، وحكم القانون وإحقاق الحق في جميع الملفات وعلى رأسها قضية تفجير مرفأ بيروت،  كما يطالب بعدم تفريغ المؤسسات وضرب أسس الدولة، وهو مع الأسف ما يمارسه كل يوم "الثنائي" حركة أمل وحزب الله".

"وفي النهاية نوافق سماحته على أن لبنان هو في خطر وليس طوائفه، ولكن هذا له أسبابه، ومن أبرزها تفرد حزب الله بقرارات تعني اللبنانيين جميعاً من دون سؤالهم حتى، واستعمال هذا الحزب وحلفائه لفائض القوة لديهم بوجه سائر اللبنانيين، وهذا الأمر يجب أن يتوقف فوراً، متطلعين الى أن يلعب سماحته هذا الدور من موقعه الديني والوطني".
بعد كلامه على "الجديد"... "الكتائب" يردّ على الشيخ الخطيب

محليات

الجديد

علي الخطيب

الكتائب اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"دولة عظمى تراهن على تسوية".. ماذا في أسرار الصحف؟
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون

اقرأ ايضا في محليات

بيان توضيحي من باسيل حول خبر سفره الى الخارج
14:02

بيان توضيحي من باسيل حول خبر سفره الى الخارج

اصدر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بياناً اشار فيه الى انه فيما يجري تداول خبر سفره "علم أنه توجه إلى الخارج في رحلة عمل لأقل من ٢٤ ساعة".

14:02

بيان توضيحي من باسيل حول خبر سفره الى الخارج

اصدر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بياناً اشار فيه الى انه فيما يجري تداول خبر سفره "علم أنه توجه إلى الخارج في رحلة عمل لأقل من ٢٤ ساعة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024