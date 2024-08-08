رداً على الاعتداءات في بلدة الدوير.. صواريخ الحزب تستهدف العدو بـ "خربة منوت" في الجليل الغربي
اصدر حزب الله بياناً جاء فيه:
رداً على الاعتداءات في بلدة الدوير.. صواريخ الحزب تستهدف العدو بـ "خربة منوت" في الجليل الغربي
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الدوير، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 08-08-2024 بصليات من صواريخ الكاتيوشا منصات القبة الحديدية ومرابض مدفعية العدو وانتشار آلياته في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي المحتل"