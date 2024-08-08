رداً على الاعتداءات في بلدة الدوير.. صواريخ الحزب تستهدف العدو بـ "خربة منوت" في الجليل الغربي

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه:



رداً على الاعتداءات في بلدة الدوير.. صواريخ الحزب تستهدف العدو بـ "خربة منوت" في الجليل الغربي