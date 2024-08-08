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محليات

ثكنة برانيت وموقع السماقة في مرمى صواريخ الحزب

2024-08-08 | 11:28
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ثكنة برانيت وموقع السماقة في مرمى صواريخ الحزب
ثكنة برانيت وموقع السماقة في مرمى صواريخ الحزب

اصدر حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 5:00 من بعد ظهر يوم الخميس 08-08-2024 موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏"

كما اعلن الحزب في بيان آخر انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة عيترون، قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 08-08-2024 ثكنة برانيت بصواريخ بركان مما أدى ‏لتدمير جزء منها واشتعال النيران فيها."
ثكنة برانيت وموقع السماقة في مرمى صواريخ الحزب

محليات

حزب الله

اسرائيل

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