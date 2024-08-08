ثكنة برانيت وموقع السماقة في مرمى صواريخ الحزب

اصدر حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 5:00 من بعد ظهر يوم الخميس 08-08-2024 موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏"