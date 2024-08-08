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محليات

مراسل الجديد يتابع آخر المستجدات حول الغارة التي استهدفت بلدة حانويه قضاء - صور

2024-08-08 | 16:37
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مراسل الجديد يتابع آخر المستجدات حول الغارة التي استهدفت بلدة حانويه قضاء - صور

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مراسل الجديد يتابع آخر المستجدات حول الغارة التي استهدفت بلدة حانويه قضاء - صور

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قاسم قصير: نتنياهو يريد جرّ المنطقة الى حرب واسعة
تابعوا نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقابلة خاصة مع الزميل ريكاردو شدياق عند الساعة 12 على قناة الجديد

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بالفيديو - غادة أيوب في تصريح لـ #الجديد: أنا خائفة على حياتي!
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06:23

بالفيديو - غادة أيوب في تصريح لـ #الجديد: أنا خائفة على حياتي!

عقب الفيديو الذي انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عرضها إلى انتقادات كثيرة بسبب تصريحات أدلت بها، أطلت النائبة غادة أيوب عبر برنامج الحدث على قناة الجديد، معربة عن خوفها على حياتها.

06:23

بالفيديو - غادة أيوب في تصريح لـ #الجديد: أنا خائفة على حياتي!

عقب الفيديو الذي انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عرضها إلى انتقادات كثيرة بسبب تصريحات أدلت بها، أطلت النائبة غادة أيوب عبر برنامج الحدث على قناة الجديد، معربة عن خوفها على حياتها.

الحزب يشن هجومًا جويًا على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية في ليمان
06:20

الحزب يشن هجومًا جويًا على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية في ليمان

صدر عن حزب الله: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو في بلدتي حناويه والناقورة، شن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الجمعة 09-08-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".

06:20

الحزب يشن هجومًا جويًا على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية في ليمان

صدر عن حزب الله: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو في بلدتي حناويه والناقورة، شن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الجمعة 09-08-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".

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