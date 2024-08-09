وزارة الصحة: استشهاد شخصين جراء غارة بمسيرة شنها العدو صباح اليوم على بلدة الناقورة

صدر عن حزب الله: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو في بلدتي حناويه والناقورة، شن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الجمعة 09-08-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".