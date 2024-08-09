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محليات

"موزع مخدرات ومطلوب للقضاء" في قبضة شعبة المعلومات

2024-08-09 | 08:20
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&quot;موزع مخدرات ومطلوب للقضاء&quot; في قبضة شعبة المعلومات
"موزع مخدرات ومطلوب للقضاء" في قبضة شعبة المعلومات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:


"بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تجارة وتوزيع وترويج المخدِّرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن أوقفت بتاريخ سابق في خلدة مروّجَي مخدِّرات ينشطان لصالح أحد التجار في محلّتَي خلدة والشويفات، كثّفت قطعاتها المختصة جهودها الاستعلامية لتحديد هوية باقي أفراد الشبكة وتوقيفهم.
 
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الموزع الذي يقوم بتسليم المروّجَين المذكورَين المخدرات المعدَّة للترويج وهو المدعو:
ع. ب. (مواليد عام 1995، سوري) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب، نشل، مخدِّرات، سرقة دراجات وسيارات، ويوجد بحقه خلاصة حكم بجرم سلب تقضي بحبسه /10/ سنوات.

بتاريخ 18-07-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة صحراء الشويفات على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون رمادي دون لوحات تم ضبطها.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتوزيع المخدرات على المروجين.
 
أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع الدراجة المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

"موزع مخدرات ومطلوب للقضاء" في قبضة شعبة المعلومات

محليات

الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

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