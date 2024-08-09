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محليات

علي الأمين: هل منع الحزب تدمير حمـاس؟

2024-08-09 | 09:43
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علي الأمين: هل منع الحزب تدمير حمـاس؟

علي الأمين: هل منع الحزب تدمير حمـاس؟

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علي الأمين: هل منع الحزب تدمير حمـاس؟

محليات

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حمـاس؟

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المشهد السياسي | قمة دولية مرتقبة محورها وقف النار الدائم في غزة والردّ الإيراني
12:38

المشهد السياسي | قمة دولية مرتقبة محورها وقف النار الدائم في غزة والردّ الإيراني

بعد صدور البيان الثلاثي الصادر عن الولايات المتحدة الامريكية ومصر وقطر، تكثفت الاتصالات الدولية للوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة مع صفقة تبادل الرهائن. مصادر دبلوماسية تقول للجديد ان موعد الخامس عشر من آب سيكون موعد انعقاد قمة دولية على مستوى رؤساء او وزراء خارجية يرجح ان تنعقد في روما. وهدف هذه القمة التوصل الى الضغط على فريقي النزاع بالوصول الى اتفاق على اعتبار ان الحل يجب ان يكون في الازمة الاساسية التي سببت كل ازمات الشرق الاوسط وهي حرب غزة.

12:38

المشهد السياسي | قمة دولية مرتقبة محورها وقف النار الدائم في غزة والردّ الإيراني

بعد صدور البيان الثلاثي الصادر عن الولايات المتحدة الامريكية ومصر وقطر، تكثفت الاتصالات الدولية للوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة مع صفقة تبادل الرهائن. مصادر دبلوماسية تقول للجديد ان موعد الخامس عشر من آب سيكون موعد انعقاد قمة دولية على مستوى رؤساء او وزراء خارجية يرجح ان تنعقد في روما. وهدف هذه القمة التوصل الى الضغط على فريقي النزاع بالوصول الى اتفاق على اعتبار ان الحل يجب ان يكون في الازمة الاساسية التي سببت كل ازمات الشرق الاوسط وهي حرب غزة.

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