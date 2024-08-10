الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

عباس ضاهر: التمايز ما بين المقاومة بالموضوع العسكري والدولة لمصلحة لبنان

2024-08-10 | 05:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عباس ضاهر: التمايز ما بين المقاومة بالموضوع العسكري والدولة لمصلحة لبنان
عباس ضاهر: التمايز ما بين المقاومة بالموضوع العسكري والدولة لمصلحة لبنان

شدد مدير مركز الاستشراف للمعلومات عباس ضاهر على ان "اسرائيل" ترتكب المجازر دون الوقوف عند اي حدود .

وقال خلال برنامج الحدث مع سمر أبو خليل ان "هاجس اسرائيل دائماً اعادة الردع لها والاسرائيلي بالنسبة له ان هذه العمليات من شأنها ان تزيد الضغط النفسي والمعنوي على اهل غزة وتدل على ان الاسرائيل ذاهب الى الاخير حتى لو كانت هناك مفاوضات حتى استسلام حماس ".

وشدد ضاهر ان "ما يحصل دليل على ان اسرائيل مستمرة في ارتكاب المجازر ويخطئ من يعتقد انه اذا لم يستطع ان يجبر اسرائيل على وقف اطلاق النار انه يستطيع تحقيق الهدف بوقف الحرب بالمفاوضات".

من جهته شدد المسؤول الاعلامي في حركة حماس وليد الكيلاني خلال اتصال مع  "الجديد" شمن البرنامج عينه ان "العدو يريد من خلال المجازر والاغتيالات ان يكسر ارادة الشعب الفلسطيني وان يضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة ".

وتابع الكيلاني ان العدو "ارتكب اليوم جريمة وحشية تؤكد طبيعة هذا الكيان الفاشي وهو تجاوز كل القوانين الدولية ".

واضاف: ""يجب محاسبة ومعاقبة العدو وقادته الذين يستخفون بالمنظومة الامممية وانتهاكهم للقوانين الدولية كافة ".

ولفت الكيلاني الى انه "حتى هذه اللحظة لم يصدر اي موقف رسمي عن حماس له علاقة بالمفاوضات والحديث عن اعادة المفاوضات في هذا التوقيت يعكس تجاهل تام للجرائم الاسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا والحركة تريد ان تكون في ردها جدية بشأن ملف المفاوضات وملف الهدنة وهي لم تتخلف عن اي جولة من المفاوضات ولكن العبرة في التنفيذ ".

كما لفت الكيلاني الى ان "الرد الايراني منفصل عن ملف المفاوضات ونحن قدمنا مقتراحات منذ 35 يوماً للوسطاء وحتى اللحظى لم نتلق رداً عليها ".

وخلال الحلقة كشف ضاهر ان "الفرنسيون تواصلوا مع حزب الله وطلبوا منه وقف الرد على اسرائيل وكان الجواب "لم يعد لدينا ثقة لا بالعدو الاسرائيلي ولا حتى الاميركي خصوصاً بعد تجاوز الخطوط الحمر والرد آت وحتمي".

ولفت الى ان التأخير بالرد على اسرائيل يضر اسرائيل وافاد المحور ، مضيفاً:" تأخير رد حزب الله أضر باسرائيل وافاد لبنان اذ ان هذا التاخير الحق اضراراً اقتصادية بالعدو كما انه اشارة الى ان المقاومة متماسكة وملتزمة بجبهة الاسناد وانها لا تسعى الى حرب موسعة ."

وتابع: "بحسب تقديري ان حزب الله متجه لاغتيال قائدعسكري كبير للاحتلال ".

واشار ضاهر الى ان "القبب الحديدية للاحتلال كما قدراته العسكرية مشتتة وهذه اهمية جبهة الاسناد بالنسبة للمحور "، موضحاً ان "الايرانيون اوحوا امس ان الرد يمكن ان يكون في البحر وليس بالبر".

واضاف: "الرد ليس بالضرورة ان يكون في تل ابيب بل يمكن ان يكون في حيفا وممكن ان يكون اغتيال ولا احد يعرف الا الحزب او ايران ".

وفي سياق آخر اعتبر ضاهر ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي " يعمل على تحييد الدولة اللبنانية ومؤسساتها عن اي ضربة او عدوان اسرائيلي وحسناً يفعل ".

واضاف: "التمايز بين المقاومة والدولة اللبنانية هو لمصلحة لبنان "، مشددا على ان " هناك ثقة من معظم القوى السياسية بميقاتي وهو لم يطعن المقاومة في اي مرة ، وفي الاهداف والنتائج الحكومة اللبنانية لم تخطئ بالتعاطي مع المقاومة والحدود الجنوبية والعلاقة مع المجتمع الدولي لحماية لبنان وتحييده عن اي ضربات اسرائيلية ".

لمتابعة الحلقة كاملة :
 

عباس ضاهر: التمايز ما بين المقاومة بالموضوع العسكري والدولة لمصلحة لبنان

محليات

عباس ضاهر

اسرائيل

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الخارجية اللبنانية تدعو لتفعيل المسار الدبلوماسي وتدين قصف مدرسة بغزة
مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارة استهدفت بلدة طيرحرفا

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو - وداع مهيب لقائد حركة حماس سامر الحاج
08:07

بالفيديو - وداع مهيب لقائد حركة حماس سامر الحاج

شيّعت حركة حماس القائد الشهيد سامر الحاج، عصر اليوم، وستقام صلاة الجنازة عن روحه عصراً في مسجد خالد بن الوليد داخل المخيّم، ويوارى الثرى في مقبرة عين الحلوة.

للمشاهدة:

08:07

بالفيديو - وداع مهيب لقائد حركة حماس سامر الحاج

شيّعت حركة حماس القائد الشهيد سامر الحاج، عصر اليوم، وستقام صلاة الجنازة عن روحه عصراً في مسجد خالد بن الوليد داخل المخيّم، ويوارى الثرى في مقبرة عين الحلوة.

للمشاهدة:

بالصورة - الحريري "معاً"
Play
07:39

بالصورة - الحريري "معاً"

نشر أيمن الحريري، شقيق الرئيس سعد الحريري عبر تطبيق “فيرو” صورة تجمعه مع الرئيس الحريري، وكتب: “معاً”.

07:39

بالصورة - الحريري "معاً"

نشر أيمن الحريري، شقيق الرئيس سعد الحريري عبر تطبيق “فيرو” صورة تجمعه مع الرئيس الحريري، وكتب: “معاً”.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024