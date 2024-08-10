محلّقة إنقضاضية.. و3 بيانات من حزب الله

وصدر عن الحزب بيان ثانٍ جاء فيه:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:48 من ظهر يوم السبت 10-08-2024 تجمعًا لجنود العدو في ‏تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كما صدر عن حزب الله البيان التالي:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:50 من ظهر يوم السبت 10-08-2024 موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏