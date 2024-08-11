بعد "فيديو الإشكال".. بيان توضيحي من بلدية بسابا

صدر عن بلدية بسابا البيان التالي:



"بتاريخ السبت 10/8/2024، وعند الساعة الثالثة من بعد الظهر وخارج أوقات الدوام الرسمي أقدم السيد طوني متلج على متابعة الأعمال في بناء فيه مخالفات قانونية وموقوف العمل به بموجب قرار صادر من بلدية بسابا وفقاً للأصول.

وعند وصول رئيس بلدية بسابا مع موظفين من البلدية وشرطتها، قام السيد طوني متلج الذي كان يتابع أعمال البناء في البناء الموقوف خارج أوقات الدوام الرسمي ومن دون علم البلدية ومن دون أي سند قانوني. وهنا بدأ السيد متلج بالتعرض لرئيس البلدية بكلمات مسيئة ونابية وطرده من أرض العقار وتهجم على الموظفين كما حاول استفزاز رئيس البلدية وتعرض له وتهجم عليه، لعلمه بوجود كاميرات تصوير. ما دفع رئيس البلدية الى دفعه دفاعا عن موظفيه وتطبيقاُ للقانون فحصل تدافع وعراك عندها حاول رئيس البلدية منع أي أحد من التعرض للسيد طوني متلج وهذا الكلام موثق بفيديو كامل قد يحاول البعض اجتزاءه أو تحريف الحقيقة مع الاشارة الى أن رئيس البلدية لم يكن برفقة أي شخص غير لبناني في حين أن الورشة كان فيها عمال سوريين.

إن بلدية بسابا بصدد تقديم شكوى جزائية بحق من اعتدى على رئيسها وموظفيها وخالف القوانين والأنظمة.

لذلك فإن بلدية بسابا ممثلة بشخص رئيسها تعلن ما حصل بالضبط وتطلب من وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحقيقة وعدم نشر نصف الحقيقة على طريقة "لا إله"، فالحقيقة المجتزأة ضلال. ونحن لا نطلب الا الحق والحقيقة مع احتفاظ البلدية بحقوقها كافة لأي جهة كانت".