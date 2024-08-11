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محليات

"انتحل صفة أمنية ونفّذ عملية سلب بقوة السلاح".. بقبضة قوى الامن!

2024-08-11 | 06:28
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&quot;انتحل صفة أمنية ونفّذ عملية سلب بقوة السلاح&quot;.. بقبضة قوى الامن!
"انتحل صفة أمنية ونفّذ عملية سلب بقوة السلاح".. بقبضة قوى الامن!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف مواطن انتحل صفة أمنية ونفذ عملية سلب بقوة السلاح في زغرتا.

وفي التفاصيل، أوضحت المديرية في بلاغ أنّ "بتاريخ 29-7-2024، ادعى المدعو (ع. ر. من مواليد عام 1995، لبناني) أن مجهولاً أقدم على شهر مسدّس حربي بوجهه وتهديده بعد أن انتحل صفة أمنية وسلبه مبلغ /150/ دولارًا أميركيًا، وذلك في بلدة علما قضاء زغرتا وفرّ إلى جهة مجهولة. على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشعبة وخلال ساعات إلى تحديده وهو المدعو م. ش. (من مواليد عام 2001، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم محاولة قتل وسرقة".

وأشارت إلى أنّ "بالتاريخ ذاته وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة علما على متن دراجة آلية لون أبيض دون لوحات تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط حبة مخدِّرة".

وقالت "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
"انتحل صفة أمنية ونفّذ عملية سلب بقوة السلاح".. بقبضة قوى الامن!

محليات

قوى الامن

قوى الامن الداخلي

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إيران وحزب الله يستعدان للرد دون انتظار صفقة الرهائن: إعلام يكشف تطورات جديدة
13:41

إيران وحزب الله يستعدان للرد دون انتظار صفقة الرهائن: إعلام يكشف تطورات جديدة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك استعدادات مكثفة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية على خلفية التوقعات بهجوم إيراني قد يكون أوسع نطاقاً من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في نيسان الماضي.

وأفادت قناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الرد المحتمل من إيران وحزب الله قد يحدث هذا الأسبوع. كما كشفت القناة عن تغيير في تقديرات منظومة الأمن الإسرائيلية، مع عودة الحديث عن إمكانية تعرض إسرائيل لضربة إيرانية ومن حزب الله بشكل متزامن وواسع.

من جهته، أفاد موقع "والا" العبري بأن آخر تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران قد تكون قد قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

كما أضاف الموقع أن الهجوم قد يحدث في الأيام المقبلة، وربما قبل قمة المفاوضات حول صفقة المختطفين، حسبما أفاد مصدران مطلعان على الأمر.

في حين قال مسؤولون إسرائيليون لـ "أكسيوس" بأن هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرا وسيبدأ قبل محادثات صفقة الرهائن المقررة في 15 آب.

13:41

إيران وحزب الله يستعدان للرد دون انتظار صفقة الرهائن: إعلام يكشف تطورات جديدة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك استعدادات مكثفة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية على خلفية التوقعات بهجوم إيراني قد يكون أوسع نطاقاً من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في نيسان الماضي.

وأفادت قناة 13 الإسرائيلية بأن التقديرات الأمنية تشير إلى أن الرد المحتمل من إيران وحزب الله قد يحدث هذا الأسبوع. كما كشفت القناة عن تغيير في تقديرات منظومة الأمن الإسرائيلية، مع عودة الحديث عن إمكانية تعرض إسرائيل لضربة إيرانية ومن حزب الله بشكل متزامن وواسع.

من جهته، أفاد موقع "والا" العبري بأن آخر تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران قد تكون قد قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

كما أضاف الموقع أن الهجوم قد يحدث في الأيام المقبلة، وربما قبل قمة المفاوضات حول صفقة المختطفين، حسبما أفاد مصدران مطلعان على الأمر.

في حين قال مسؤولون إسرائيليون لـ "أكسيوس" بأن هجوم إيران على إسرائيل سيكون مباشرا وسيبدأ قبل محادثات صفقة الرهائن المقررة في 15 آب.

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