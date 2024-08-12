وابدى بري في حديث لصحيفة "الجمهورية" خشيته من ان هناك من يرفض التجاوب مع مبادرته في انتظار تبلور كيف ستنتهي الحرب، لافتا الى ان "البعض يُضيّع وقته والفرص اذا كان يعوّل على أن تفضي المعركة الحالية الى اضعاف حزب الله وحركة أمل".

واعتبر ان "الرد الذي تنتظره إسرائيل منذ ايام باعصاب مشدودة هو حتمي"، الا انه لفت الى ان "الرد او الانتقام طبق يؤكل باردا".