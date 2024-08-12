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محليات

بري لـ"الجمهورية": "حوار فرئاسة".. والبعض يُضيّع وقته والفرص

2024-08-12 | 01:15
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بري لـ&quot;الجمهورية&quot;: &quot;حوار فرئاسة&quot;.. والبعض يُضيّع وقته والفرص
بري لـ"الجمهورية": "حوار فرئاسة".. والبعض يُضيّع وقته والفرص

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري انه يفصل ملف الانتخابات الرئاسية عن الحرب، مبديا استعداده التام للدعوة الى الحوار أو التشاور فورا تمهيدا لانتخاب رئيس الجمهورية، اذا كان المعنيون جاهزين للتجاوب مع هذه الدعوة على قاعدة "حوار فرئاسة."

وابدى بري في حديث لصحيفة "الجمهورية" خشيته من ان هناك من يرفض التجاوب مع مبادرته في انتظار تبلور كيف ستنتهي الحرب، لافتا الى ان "البعض يُضيّع وقته والفرص اذا كان يعوّل على أن تفضي المعركة الحالية الى اضعاف حزب الله وحركة أمل".

واعتبر ان "الرد الذي تنتظره إسرائيل منذ ايام باعصاب مشدودة هو حتمي"، الا انه لفت الى ان "الرد او الانتقام طبق يؤكل باردا".

بري لـ"الجمهورية": "حوار فرئاسة".. والبعض يُضيّع وقته والفرص

محليات

بري

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