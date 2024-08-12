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محليات

يخزّن المخدّرات داخل منزله ويقوم ترويجها... و"المعلومات" تداهم وكره وتوقفه

2024-08-12 | 03:24
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يخزّن المخدّرات داخل منزله ويقوم ترويجها... و&quot;المعلومات&quot; تداهم وكره وتوقفه
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويقوم ترويجها... و"المعلومات" تداهم وكره وتوقفه

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي في بيان انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدِّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتوضيب وتخزين المخدِّرات داخل أحد المنازل في محلة الأوزاعي بالإضافة إلى الاتجار بها وترويجها على الزبائن.

على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت شعبة المعلومات إلى كشف هويته وتحديد المنزل المستخدَم من قبله لتخزين وتوضيب وتجارة وترويج المخدّرات في محلة الأوزاعي، ويدعى: ع. ع. ن. (من مواليد عام 1960، لبناني)
 وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدّرات، ويوجد بحقه مذكرة إلقاء قبض بجرم مخدّرات.

   بتاريخ 29-7-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريات الشعبة منزله وأوقفته في داخله. وبتفتيش مكان إقامته عثر على:

علبة بلاستيكية مدوّن عليها " x5n" بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالى /21،1/غ
علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالى/34/غ
ورقة نقدية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالى /0،8/غ
علبة بلاستيكية بداخلها مادة من نوع الضربة زنتها حوالى /13،3/غ
علبة بلاستيكية بداخلها /4/ قطع لون أخضر وزهري وبرتقالي من نوع " MD" زنتها حوالى /4/غ
علبة بلاستيكية بداخلها مادة من نوع الباز زنتها حوالى /3،1/غ
كيس بداخله مادة حشيشة الكيف زنته حوالى /55،7/غ
كيس بداخله مادة الماريجوانا زنته حوالى /100/غ
/29/ حبة مخدّرة نوع ترامادول.
بندقيتين حربيّتَين ومسدس مع ذخائرها، ميزان حساس، /65/ علبة بلاستيكية فارغة، مصفاة، هاتف خلوي عدد/2/، ومبلغ مالي.
   بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتخزين وتوضيب المخدِّرات داخل منزله في محلة الأوزاعي، بالإضافة إلى الاتجار بها وترويجها على عدد من الزبائن بين الأوزاعي وصبرا.

   أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على اشارة القضاء."
يخزّن المخدّرات داخل منزله ويقوم ترويجها... و"المعلومات" تداهم وكره وتوقفه

محليات

مخدرات

قوى الامن

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