الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

زكي شهاب: حماس بدأت الحرب وهدفها مع الفصائل رؤية حل سياسي نهائي واقامة دولة فلسطينية مستقلة

2024-08-12 | 05:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
زكي شهاب: حماس بدأت الحرب وهدفها مع الفصائل رؤية حل سياسي نهائي واقامة دولة فلسطينية مستقلة

شدد رئيس تحرير "العرب اليوم" زكي شهاب على ان بيان حركة حماس امس كان متوقعاً و"هذا لا يعني ان الحركة لا تريد وقف اطلاق النار ".

وتابع شهاب خلال برنامج "الحدث" مع جوزفين ديب ان رئيس الحركة يحيى السنوار "اكد في بيانه امس ان الحركة التزمت باعلان بايدن وبطلبات الدول الوسيطة فيما تم التوصل اليه واعتقد ان صيغة الاطار والحل كان شبه متفق عليها ولكن من كان يعطل الاتفاق هو نتينياهو ".

واضاف: "حماس بدأت الحرب وهي كانت تخطط على المدى البعيد وهدفها مع الفصائل الفلسطينية هو رؤية حل سياسي نهائي واقامة دولة فلسطينية مستقلة فالحل ليس حل نتنياهو بل يطلبه غزة والفلسطينيون وقدرة حماس على الصمود خارقة وقواها مع الفصائل الفلسطينية الاخرى توقع الخسائر بالقوات الاسرائيلية ".

وشدد شهاب على ان "العمل العسكري تطور في غزة كما في الضفة الغربية ولا حل للصراع الا بوجود دولة فلسطينية مستقلة والحل يعرقله نتنياهو ".

واكد ان " ليس لدى نية الفلسطينيين وضع السلاح جانباً حتى تحقيق الهدف "، وقال ان "الحرب مستمرة حتى اعلان دولة فلسطين والسنوار ومعه الفصائل الفلسطينية مصرون على الاستمرار في هذه الحرب والقتال حتى الوصول الى الحل السياسي".

كما لفت الى ان "علاقة حماس جيدة مع المملكة العربية السعودية وان هناك تواصل وعلاقة طيبة وحرص من حماس على علاقة جيدة مع الدول العربية ".

ولفت الى انه "ليس امام الدول الغربية حتى التي تخاف على اسرائيل الا التوصل الى حل ".

 


زكي شهاب: حماس بدأت الحرب وهدفها مع الفصائل رؤية حل سياسي نهائي واقامة دولة فلسطينية مستقلة

محليات

زكي شهاب

حماس

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
زكي شهاب: السنوار أدار المعركة بنجاح واستطاع إيقاف أي نصر اسرائيلي
اجتماعات مكثفة في السراي الحكومي لاستكمال البحث بخطة الطوارئ اضافةً الى ملف الكهرباء والوضعين السياحي والامني

اقرأ ايضا في محليات

القوات اللبنانية تستنكر المجزرة التي ارتكبتها "اسرائيل" داخل مدرسة حي الدرج
08:06

القوات اللبنانية تستنكر المجزرة التي ارتكبتها "اسرائيل" داخل مدرسة حي الدرج

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

08:06

القوات اللبنانية تستنكر المجزرة التي ارتكبتها "اسرائيل" داخل مدرسة حي الدرج

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

السفير السعودي في لبنان وليد البخاري يزور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
08:06

السفير السعودي في لبنان وليد البخاري يزور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان،وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الوزير بسام المولوي، في مقر الوزارة في منطقة الصنائع ببيروت.

08:06

السفير السعودي في لبنان وليد البخاري يزور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان،وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الوزير بسام المولوي، في مقر الوزارة في منطقة الصنائع ببيروت.

بالفيديو - احتراق سيارة قرب مبنى الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي
Play
08:04

بالفيديو - احتراق سيارة قرب مبنى الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يفيد بحريق داخل مطار رفيق الحريري الدولي، وتبين فيما بعد أن السيارة احترقت قرب مبنى الشحن في المطار.

08:04

بالفيديو - احتراق سيارة قرب مبنى الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يفيد بحريق داخل مطار رفيق الحريري الدولي، وتبين فيما بعد أن السيارة احترقت قرب مبنى الشحن في المطار.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024