زكي شهاب: حماس بدأت الحرب وهدفها مع الفصائل رؤية حل سياسي نهائي واقامة دولة فلسطينية مستقلة

وتابع شهاب خلال برنامج "الحدث" مع جوزفين ديب ان رئيس الحركة يحيى السنوار "اكد في بيانه امس ان الحركة التزمت باعلان بايدن وبطلبات الدول الوسيطة فيما تم التوصل اليه واعتقد ان صيغة الاطار والحل كان شبه متفق عليها ولكن من كان يعطل الاتفاق هو نتينياهو ".

واضاف: "حماس بدأت الحرب وهي كانت تخطط على المدى البعيد وهدفها مع الفصائل الفلسطينية هو رؤية حل سياسي نهائي واقامة دولة فلسطينية مستقلة فالحل ليس حل نتنياهو بل يطلبه غزة والفلسطينيون وقدرة حماس على الصمود خارقة وقواها مع الفصائل الفلسطينية الاخرى توقع الخسائر بالقوات الاسرائيلية ".

وشدد شهاب على ان "العمل العسكري تطور في غزة كما في الضفة الغربية ولا حل للصراع الا بوجود دولة فلسطينية مستقلة والحل يعرقله نتنياهو ".

واكد ان " ليس لدى نية الفلسطينيين وضع السلاح جانباً حتى تحقيق الهدف "، وقال ان "الحرب مستمرة حتى اعلان دولة فلسطين والسنوار ومعه الفصائل الفلسطينية مصرون على الاستمرار في هذه الحرب والقتال حتى الوصول الى الحل السياسي".

كما لفت الى ان "علاقة حماس جيدة مع المملكة العربية السعودية وان هناك تواصل وعلاقة طيبة وحرص من حماس على علاقة جيدة مع الدول العربية ".

ولفت الى انه "ليس امام الدول الغربية حتى التي تخاف على اسرائيل الا التوصل الى حل ".