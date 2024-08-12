ميقاتي: الاتصالات الديبلوماسية ناشطة لوقف التهديدات الاسرائيلية ولبنان متمسك بمهام "اليونيفيل"

وشدد في الوقت نفسه على أن" الاتصالات الديبلوماسية ناشطة في أكثر من اتجاه لوقف التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان، وعلى خط آخر للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة".

كما شدد على"ان ورقة الحكومة اللبنانية التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان والتي اعلناها نهاية الاسبوع، تحدد الاسس الواضحة للحل وابرزها خفض التصعيد لتجنب دوامة العنف المدمرة وان يقوم المجتمع الدولي بدور حاسم وفوري في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".

واشار رئيس الحكومة الى ان "الرسالة الابلغ التي يشدد عليها في كل لقاءاته واتصالاته الديبلوماسية هي تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم1701 هو حجر الزاوية لضمان الإستقرار والأمن في جنوب لبنان".

واكد" ان لبنان يتابع مع الدول المعنية ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" من دون ان تغيير"، لافتا في الوقت نفسه الى ان" التعاون بين الجيش وقوات اليونيفيل اساسي في هذه المرحلة، وما يتم ترويجه عن خلافات وتباينات ليس صحيحا ، وان كل ما يطرأ خلال تنفيذ المهمات المطلوبة يعالج فورا". كما شدد على" ان لبنان متمسك بمهام اليونيفيل ".