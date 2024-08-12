الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ميقاتي: الاتصالات الديبلوماسية ناشطة لوقف التهديدات الاسرائيلية ولبنان متمسك بمهام "اليونيفيل"

2024-08-12 | 06:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ميقاتي: الاتصالات الديبلوماسية ناشطة لوقف التهديدات الاسرائيلية ولبنان متمسك بمهام &quot;اليونيفيل&quot;
ميقاتي: الاتصالات الديبلوماسية ناشطة لوقف التهديدات الاسرائيلية ولبنان متمسك بمهام "اليونيفيل"

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي" استمرار الوزارات والادارات اللبنانية كافة، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع المدني في اتخاذ كل الاجراءات والخطوات المطلوبة في اطار خطة الطوارئ الحكومية، لمواجهة الظروف الصعية التي نمر بها وكل الاحتمالات التي قد تحصل".

وشدد في الوقت نفسه على أن" الاتصالات الديبلوماسية ناشطة في أكثر من اتجاه لوقف التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان، وعلى خط آخر للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة".

كما شدد على"ان ورقة الحكومة اللبنانية التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان والتي اعلناها نهاية الاسبوع،  تحدد الاسس الواضحة للحل وابرزها خفض التصعيد  لتجنب دوامة العنف المدمرة وان يقوم المجتمع الدولي بدور حاسم  وفوري في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".  

واشار رئيس الحكومة  الى ان "الرسالة الابلغ التي يشدد عليها في كل لقاءاته واتصالاته الديبلوماسية هي تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم1701 هو حجر الزاوية لضمان الإستقرار والأمن في جنوب لبنان".

واكد" ان لبنان يتابع مع الدول المعنية ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" من دون ان تغيير"، لافتا في الوقت نفسه الى ان" التعاون بين الجيش وقوات اليونيفيل اساسي في هذه المرحلة، وما يتم ترويجه عن خلافات وتباينات ليس صحيحا ، وان كل ما يطرأ خلال تنفيذ المهمات المطلوبة يعالج فورا". كما شدد على" ان لبنان متمسك بمهام اليونيفيل ".

ميقاتي: الاتصالات الديبلوماسية ناشطة لوقف التهديدات الاسرائيلية ولبنان متمسك بمهام "اليونيفيل"

محليات

ميقاتي

اليونيفيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة وزارية
زكي شهاب: السنوار أدار المعركة بنجاح واستطاع إيقاف أي نصر اسرائيلي

اقرأ ايضا في محليات

القوات اللبنانية تستنكر المجزرة التي ارتكبتها "اسرائيل" داخل مدرسة حي الدرج
08:06

القوات اللبنانية تستنكر المجزرة التي ارتكبتها "اسرائيل" داخل مدرسة حي الدرج

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

08:06

القوات اللبنانية تستنكر المجزرة التي ارتكبتها "اسرائيل" داخل مدرسة حي الدرج

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

السفير السعودي في لبنان وليد البخاري يزور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
08:06

السفير السعودي في لبنان وليد البخاري يزور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان،وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الوزير بسام المولوي، في مقر الوزارة في منطقة الصنائع ببيروت.

08:06

السفير السعودي في لبنان وليد البخاري يزور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان،وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الوزير بسام المولوي، في مقر الوزارة في منطقة الصنائع ببيروت.

بالفيديو - احتراق سيارة قرب مبنى الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي
Play
08:04

بالفيديو - احتراق سيارة قرب مبنى الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يفيد بحريق داخل مطار رفيق الحريري الدولي، وتبين فيما بعد أن السيارة احترقت قرب مبنى الشحن في المطار.

08:04

بالفيديو - احتراق سيارة قرب مبنى الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يفيد بحريق داخل مطار رفيق الحريري الدولي، وتبين فيما بعد أن السيارة احترقت قرب مبنى الشحن في المطار.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024