بالفيديو - احتراق سيارة قرب مبنى الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان،وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الوزير بسام المولوي، في مقر الوزارة في منطقة الصنائع ببيروت.