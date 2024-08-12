بالفيديو - احتراق سيارة قرب مبنى الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يفيد بحــ ريق داخل مطار رفيق الحريري الدولي، وتبين فيما بعد أن السيارة احــ ترقت قرب مبنى الشحن في المطار pic.twitter.com/xiaROxGZFW
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 12, 2024
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يفيد بحــ ريق داخل مطار رفيق الحريري الدولي، وتبين فيما بعد أن السيارة احــ ترقت قرب مبنى الشحن في المطار pic.twitter.com/xiaROxGZFW
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:
زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان،وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الوزير بسام المولوي، في مقر الوزارة في منطقة الصنائع ببيروت.
أحيا حزب الله الإحتفال التكريمي للشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد حسن عاطف السيد (غريب)، في النادي الحسينيّ لبلدة تبنين الجنوبية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النّائب د. حسن فضل الله، إلى جانب جمع من العلماء والفعاليات والشخصيات وعائلة الشهيد وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.