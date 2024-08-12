القوات اللبنانية تستنكر المجزرة التي ارتكبتها "اسرائيل" داخل مدرسة حي الدرج

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

تستنكر "القوات اللبنانية" أشد الاستنكار المجزرة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل باستهدافها المدنيين داخل مدرسة حي الدرج في غزة والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح.



وتؤكد "القوات اللبنانية" ان التعرُّض للمدنيين مرفوض رفضًا قاطعًا تحت أي مسمى أو طائل، كما تؤكد أنّ المجزرة الأخيرة، وما سبقها من مجازر وعذابات للشعب الفلسطيني واضطهادات وعدم استقرار في المنطقة كلها سببه عدم إيجاد الحلّ المطلوب للقضية الفلسطينية، والحلّ واضح ويكمن في حلّ الدولتين الذي يجب اعتماده فورًا.