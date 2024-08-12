القوات ترفع منسوب التوتر: بيان يهاجم باسيل وآخر بري "الممانعة تعطّل"

ردت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" على تصريحات النائب جبران باسيل التي انتقدت الأزمات الأمنية، معتبرةً أنه يجب عليه توضيح مقصده، خاصةً وأن الحزب يعتبر حليفه "حزب الله" هو المسؤول الرئيسي عن الأزمات والمغامرات الانتحارية في لبنان. كما أشارت إلى أن باسيل يستمر في التحالف مع الحزب رغم انتقاداته.



في سياق آخر، انتقدت "القوات اللبنانية" الرئيس نبيه بري بشأن دعوته للحوار تمهيدًا للانتخابات الرئاسية، مؤكدةً أن الدستور يقتصر على إجراء الانتخابات عبر جلسات مفتوحة دون الحاجة إلى حوار مسبق. وأكدت أن تعطل انتخاب الرئيس يعود إلى الفريق الممانع الذي يعطل الجلسات، داعيةً بري إلى الدعوة لجلسة انتخابية فورية لتوضيح موقف الممانعة في تعطيل الانتخابات.