وزير خارجية لبنان: هذا هو الحل الوحيد

وشدد الوزير على "أهمية أن تقوم الدول الغربية، وبينها فرنسا، بخطوات ملموسة لدعم نجاح جهود الوسطاء في شأن إنجاز اتفاق من هذا النوع، والذي يشكل الخطوة الأولى لتخفيض التوتر الإقليمي".

كما وأكد أن "الحلول الديبلوماسية المدعومة تشكل الحل الوحيد أمام الخيارات العسكرية التي ستؤدي إلى اتساع رقعة الحرب".