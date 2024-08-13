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محليات

ميقاتي تلقى اتصالاً من وزير خارجية بريطانيا: إنها لحظة حاسمة بالنسبة للاستقرار في الشرق الأوسط

2024-08-13 | 07:33
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ميقاتي تلقى اتصالاً من وزير خارجية بريطانيا: إنها لحظة حاسمة بالنسبة للاستقرار في الشرق الأوسط
ميقاتي تلقى اتصالاً من وزير خارجية بريطانيا: إنها لحظة حاسمة بالنسبة للاستقرار في الشرق الأوسط

تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إتصالا من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي تم خلاله البحث في العلاقات بين لبنان وبريطانيا والوضع في لبنان والمنطقة.

وفي خلال الاتصال قال الوزير البريطاني: "إنها لحظة حاسمة بالنسبة للاستقرار في الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يكون هناك المزيد من التأخير، بل يجب أن يتوقف القتال الآن".
وشدد" على ضرورة قيام كل الأطراف بتهدئة الوضع بشكل عاجل وفوري".

وقد شكر رئيس الحكومة الوزير  البريطاني "على اهتمام الحكومة البريطانية الدائم بلبنان وحرصها على حفظ الاستقرار فيه".
ميقاتي تلقى اتصالاً من وزير خارجية بريطانيا: إنها لحظة حاسمة بالنسبة للاستقرار في الشرق الأوسط

محليات

نجيب ميقاتي

لبنان

بريطانيا

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