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محليات

"متهم بالاتجار بالبشر".. بقبضة قوى الامن!

2024-08-13 | 10:04
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&quot;متهم بالاتجار بالبشر&quot;.. بقبضة قوى الامن!
"متهم بالاتجار بالبشر".. بقبضة قوى الامن!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، كثفت قطعاتها المختصة جهودها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد أماكن وجود المذكورين بغية توقيفهم.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم الإتجار بالبشر، وهو المدعو: م. م. (مواليد عام 1986، لبناني).

واوضحت انه "بتاريخ 23-7-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في محلة العبدة، وأجري المقتضى القانوني في حقه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص".
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