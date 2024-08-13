"متهم بالاتجار بالبشر".. بقبضة قوى الامن!

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، كثفت قطعاتها المختصة جهودها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد أماكن وجود المذكورين بغية توقيفهم.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم الإتجار بالبشر، وهو المدعو: م. م. (مواليد عام 1986، لبناني).