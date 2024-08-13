انطوان نصرالله : لا أحد يتكل على اميركا لانها في غيبوبة انتخابية وهي بالتأكيد ستدافع عن إسرائيل

انطوان نصرالله : لا أحد يتكل على اميركا لانها في غيبوبة انتخابية وهي بالتأكيد ستدافع عن إسرائيل

