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محليات

يهرّبون الحليب من سوريا الى لبنان..والجيش يوقفهم

2024-08-14 | 03:18
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يهرّبون الحليب من سوريا الى لبنان..والجيش يوقفهم
يهرّبون الحليب من سوريا الى لبنان..والجيش يوقفهم

أعلنت وزارة الزراعة في بيان انطلاق "عملية محكمة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود تنفذها فرق من الجيش اللبناني مشكورة ، بالتنسيق مع وزارة الزراعة".

وجاء في البيان: "منذ ساعات أوقفت عناصر وحواجز تابعة  للواء التاسع في الجيش بيك آب يحمل حليبًا مهربًا (نحو طن) في منطقة اللبوة وتلفت المنتج لعدم نقله بالمواصفات الصحية المطلوبة بالاضافة ان الكميات مهربة، كذلك تم توقيف ثلاثة مواطنين على حاجز حربتا (البقاع الشمالي)، كانوا يهربون الحليب من سوريا الى لبنان في حوزتهم بيك آب وخزانات غير مستوفية الشروط تعرض السلامة الصحية الوطنية للخطر، وكذلك تم توقيف بيك آب يحمل نحو 2 طنين من الحليب المهرب ايضا على حاجز حربتا في البقاع الشمالي، بالتنسيق بين قيادة الجيش (اللواء التاسع ) المنتشر في المنطقة ومصلحة الزراعة في بعلبك - الهرمل".

وأضاف:"تم حجز الآليات المستعملة وتلف الحليب وتحويل الاشخاص الموقوفين الى القضاء. كذلك تتابع وزارة الزراعة - مصلحة زراعة بعلبك - الهرمل بالتنسيق مع الجيش عملية مكافحة التهريب من سوريا الى لبنان حفاظاً على الإنتاج المحلي وتأمينًا لحماية عمل المزارع اللبناني، بالإضافة إلى سلامة الغذاء وتطبيقاً للشروط والمواصفات الصحية المطلوبة في القطاع على كل منتجات الخضر والفاكهة والحليب ومشتقاته".

وشكرت الوزارة لقيادتي الجيش واللواء التاسع والمعنيين جهودهم في سبيل الحفاظ على القطاعات الوطنية المنتجة، مؤكدة حرصها على "الوقوف المطلق الى جانب المزارع والمستهلك على حد سواء".

يهرّبون الحليب من سوريا الى لبنان..والجيش يوقفهم

محليات

تهريب

سوريا

الجيش

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