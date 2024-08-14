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محليات

ميقاتي يعلن في مستهل جلسة الحكومة سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الادارات: متمسكون بحق لبنان بتحرير ارضه وحفظ سيادته

2024-08-14 | 03:43
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ميقاتي يعلن في مستهل جلسة الحكومة سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الادارات: متمسكون بحق لبنان بتحرير ارضه وحفظ سيادته
ميقاتي يعلن في مستهل جلسة الحكومة سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الادارات: متمسكون بحق لبنان بتحرير ارضه وحفظ سيادته

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء انه "مع تصاعد الحرب وازدياد التوتر وإمعان العدو الاسرائيلي بارتكاب المجازر ، نؤكد كحكومة تمسكنا بحق لبنان بتحرير ارضه وحفظ سيادته".

واضاف: "إننا ندين بقوة مجزرة "مدرسة التابعين" التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأبرياء وسقوط اكثر من مئة شهيد ، ونسأل الضمير العالمي التحرك لوقف هذه الابادة الجرمية المنظمة ."

وتابع ميقاتي انه "بعد أكثر من عشرة اشهر من الحرب على لبنان وغزَة لا نزال ندفع ثمن باهظاً من ارواح شبابنا واهلنا وبلداتنا واقتصادنا،مصرِّين على وقف الحرب ومؤكدين موقف لبنان الواضح بالتقيد الحرفي بمضامين القرار 1701 و تنفيذ كامل بنوده و مندرجاته من قبل الجميع ، لأنه المدخل إلى أي حل.

نحن امام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الاسرائيلي،فالجولات الخارجية مع رؤساء وقادة اجانب و اخوة عرب ، تكثفت نظراً لخطورة الوضع اللبناني والاقليمي وخطورته على امن المنطقة ، وبالأخص ما يعنينا من منع الحرب ووقف اطلاق النار هو وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة ، وما تتركه من تدمير وتهجير وقتل ، على مرأى من العالم اجمع.

نحن في الحكومة لا نزال نرفع الصوت وندين بشدة الاعتداءات ونعمل لإحقاق الحق،ولن نتهاون بتوظيف كل قدراتنا وصداقاتنا لحماية بلدنا وادانة افعال إسرائيل الجرمية ،ورفع الصوت لتحريك الضمير العالمي.فالتعنت الإسرائيلي يهدد مساعي وقف الحرب ولا يقيم وزناً لمبادرات وسطاء الخير ."

واضاف: "نؤكد على دعوتنا الدائمة للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ونؤيد الدعوة إلى الحوار فإنتخاب رئيس،وإلى التفاهم وتعزيز التلاقي للوصول إلى جلسة انتخاب رئيس باسرع وقت.

في هذه الظروف الصعبة نحن نحتاج الى تعزيز الوحدة بين اللبنانيين لا الى المزايدات والسجالات العقيمة كالتي سمعناها ونسمعها من قبل البعض، فما تقوم به الحكومة هو منع الانهيار الكامل لهيكل الدولة والحفاظ على انتاجية  المؤسسات العامة ، ولكن التجني في هذا الملف مستهجن ومرفوض. وتفاديا لمزيد من التشنج في هذا الظرف العصيب، قررت سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الادارات الى حين، ولكن هذا الامر لا يمكن ان يستمر لأن الادارة بحاجة الى ملء الشواغر التي تهدد انتاجيتها."

كما قال رئيس الحكومة :"نؤكد ان الاستقرار الاقتصادي من اولوية استراتيجية نعمل من خلالها وفق خطط وتشريعات ضامنة وواقعية ، ونحذر مجددا من مخاطر استغلال الظروف للتلاعب بالأسعار ، ومن رفع الاقساط المدرسية و الجامعية ورسوم التأمين ، التي تنعكس زيادات ترهق المواطنين .

كما اشيد بالدور الذي تقوم به الاجهزة الامنية في ضبط الوضع وخصوصا لجهة كشف شبكات المخدرات ، كما ادعو الأجهزة الأمنية والرسمية و الوزارات المعنية إلى التحرك الفوري لمنع الاعتداء الاقتصادي على الناس ."

وتابع: "لأننا نعمل من اجل الغد ، ونتحضر بجهوزية لكل طارئ ، ننوه بعمل وتحضيرات هيئة الكوارث ولجنة الطوارئ وباداء منسقها الوزير ناصر ياسين، للوقوف مع اهلنا وان نكون بخدمتهم ونخفف من الام المرحلة واثارها . كما ان يكون المستقبل مرحلة امن واستقرار، فيستعيد لبنان ازدهاره ."

ميقاتي يعلن في مستهل جلسة الحكومة سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الادارات: متمسكون بحق لبنان بتحرير ارضه وحفظ سيادته

محليات

ميقاتي

حكومة

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Aljadeed
ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة: تفاديا لمزيد من التشنج في هذا الظرف العصيب قررت سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الادارات الى حين ولكن هذا الامر لا يمكن ان يستمر
جلسة لمجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي

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